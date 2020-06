Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugen nach Auseinandersetzungen in Hörbach gesucht - Polizei Wetzlar fahndet nach orange- oder kupferfarbenen Kleinwagen - Verkehrskontrolle - Unfall bei Regen - Einbrüche - Drogenfahrer -

Dillenburg (ots)

--

Herborn-Hörbach: Auseinandersetzung eskaliert / Polizei sucht Zeugen -

Am Freitagabend (11.06.2020) gerieten eine 40-jährige Hundehalterin und ein 61-Jähriger in Streit. Als eine Bekannte der Frau wenig später vermitteln wollte, geriet die Situation ein zweites Mal außer Kontrolle.

Gegen 17.30 Uhr war die 40-jährige Hörbacherin mit ihren beiden Hunden auf einem Spaziergang. Hierbei ließ sie die Hunde auf einer Wiese an dem Feldweg, der parallel zum "Alten Kirchweg" in Richtung Autobahn führt, laufen. Plötzlich stand ein Mann vor ihr und forderte sie auf, sofort das Grundstück zu verlassen. Den Hinweis, dass es sich um einen allgemein zugänglichen Weg handelt, ließ der 61-Jährige nicht gelten. In der Folge wurde aus dem verbal ausgetragenem Disput eine handfeste Auseinandersetzung, bei der sich die Hörbacherin Verletzungen an der Stirn und am Hals zuzog. Die Beteiligten machen hierzu unterschiedliche Angaben.

Nachdem die Frau sich einer Angehörigen offenbart hatte, suchte diese den 61-Jährigen gegen 20.30 Uhr auf, um ihn zur Rede zu stellen. Wenig später eskalierte diese Aussprache ebenfalls bis hin zur Nötigung, Beleidigung und Bedrohung. Auch hier schildern die Beteiligten die Geschehnisse unterschiedlich.

Letztlich sucht die Polizei Zeugen der beiden Auseinandersetzungen und fragt:

- Wer hat die Hundehalterin und den 61-Jährigen am Freitag, gegen 17.30 Uhr auf dem Feldweg parallel zum Alten Kirchweg streiten sehen? - Wer ist Zeuge der Geschehnisse gegen 20.30 Uhr im Alten Kirchweg geworden?

Die Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger: Verkehrskontrolle legt mangelnde Regeltreue offen -

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill nahmen heute Morgen (16.06.2020) Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße ins Visier. Zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr richteten sie am Haigerer Bahnhof eine Verkehrskontrolle ein. 27 Insassen sahen es für nicht erforderlich an, den Sicherheitsgurt während der Fahrt anzulegen. Auf die Betroffenen kommt ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro zu. Zweimal stoppten die Polizisten Autofahrer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Für sie werden jeweils 100 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg fällig. An zwei Fahrzeugen bemängelten die Verkehrsexperten die Ladungssicherung. Nachdem die Fahrer hier nachgebessert hatten, durften sie ihre Fahrt fortsetzen.

Dillenburg-Niederscheld: In Lagerhalle eingedrungen -

Auf Beute aus einer Lagerhalle im Gewerbegebiet "Adolfshütte" hatten es Unbekannte abgesehen. Im Zeitraum vom 12.06.2020 (Freitag), bis Montagabend (15.06.2020) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zur Halle und suchten nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers fehlen Haushaltsgeräte von noch nicht bekanntem Wert. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Gegen Leitplanke gekracht -

Beim Auffahren von der B255 auf die Kasseler Straße verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Auf regennasser Fahrbahn geriet sein 2-er gegen 19.55 Uhr ins Schleudern und prallte zweimal in die Leitplanke. Rettungsassistenten kümmerten sich um den in Haiger lebenden Unfallfahrer und dessen gleichaltrigen Mitfahrer, der ebenfalls in Haiger wohnt. Die Schäden an Leitplanke und BMW können momentan noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Garbeinheim: Drogenfahrer -

Auf der Kreisstraße in Garbenheim endete für einen 21-jährigen Solmser eine Drogenfahrt. Die Fahrweise des jungen Mannes fiel am Montagabend (15.06.2020) einer Wetzlarer Streife auf. Sie stoppten den Golf und kontrollierten den Fahrer. Konzentrations- und Gleichgewichtstest ließen den Schluss zu, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt in der Polizeistation durchführte. Anschließend durfte der Solmser die Wache wieder verlassen.

Wetzlar: Einbrecher schlagen zu -

Am Samstagabend (13.06.2020) rückte ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Liebfrauenberg" in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr verschafften sie sich Zutritt zum Treppenhaus und hebelten an einer Wohnungstür. Den Dieben gelang es nicht die Tür aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die dort am Samstagabend auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Vier Autos beschädigt und abgehauen / Polizei fahndet nach orange- oder kupferfarbenen Kleinwagen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit vier demolierten Fahrzeugen bitten die Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am frühen Samstagmorgen (13.06.2020) war der Flüchtige auf der Uhlandstraße unterwegs. Gegen 04.15 Uhr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen dort geparkten Opel Vectra, der seinerseits gegen einen Opel Astra gedrückt wurde. Der Wagen des Geflüchteten prallte vom Vectra ab und stieß gegen einen Subaru, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Renault Twingo krachte. Ohne sich um den rund 20.000 Euro teuren Schaden an den vier geparkten Fahrzeugen zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Ein Zeuge sah einen dreitürigen Kleinwagen in Richtung Volpertshäuser Straße davonfahren, der auf der Beifahrerseite erhebliche Beschädigungen aufwies. Offensichtlich hatte der Wagen auch einen Reifenschaden vorne rechts. Anhand der in der Unfallstelle zurückgebliebenen Fahrzeugteile des flüchtigen Unfallwagens, geht die Poilzei derzeit davon aus, dass es sich um einen orange- oder kupferfarbenen Ford Fiesta der Baureihe 1995 bis 1999 bzw. um einen Mazda 12 der Baureihe 1996 bis 2000 handelte. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Zusammenstoß am frühen Samstagmorgen in der Uhlandstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu einem orange- oder kupferfarbenen Kleinwagen mit einem frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

