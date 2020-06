Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Müll am Frohnhäuser Brandweiher entsorgt - Motorradfahrer verunglückt bei Weidelbach - Einbrüche in Wetzlar und Braunfels -

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: Müll am Brandweiher entsorgt / Zeugen gesucht -

Im Zeitraum von Mittwochabend (10.06.2020), gegen 20.00 Uhr bis Donnerstagmorgen (11.06.2020) ließen Unbekannte Müll oberhalb des Frohnhäuser Brandweihers zurück. Die Täter entledigten sich unter anderem ihrer Gartenmöbel, zweier Reifen sowie mehrerer Säcke mit Müll. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Umweltsünder beim Abladen beobachtet? Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Weidelbach: Motorradfahrer verunglückt -

Mit schweren Verletzungen brachten Rettungsassistenten heute Morgen (12.06.2020) einen Motorradfahrer ins Dillenburger Krankenhaus. Der 61-jährige aus Bielefeld war gegen 10.45 Uhr mit seiner Yamaha auf der Landstraße von Ewersbach in Richtung Weidelbach unterwegs. In Höhe des Weidelbacher Sportplatzes kam er mit seiner Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und wurde durch die Luft geschleudert. Die Yamaha ist nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar-Niedergirmes: In Wohnung eingedrungen -

Im Zeitraum von Mittwochabend (10.06.2020), gegen 18.00 Uhr bis Donnerstagfrüh (11.06.2020), gegen 07.30 Uhr drangen Diebe in eine Wohnung in der Hans-Sachs-Straße ein. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brachen eine Wohnungstür auf. In der Wohnung suchten sie nach Beute. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt derzeit noch nicht vor. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Wohnungseinbruch-

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus im Sälzerweg hatten es Diebe abgesehen. Sie hebelten die Eingangstür auf und suchten nach Wertsachen. Ihnen fielen zwei Geldbörsen mit einer noch nicht bekannten Menge an Bargeld sowie Ausweise in die Hände. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 150 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen dem 10.06.2020, gegen 23.30 Uhr und dem 11.06.2020, gegen 09.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

