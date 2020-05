Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vom Wochenende (22. Mai 2020 bis 24. Mai 2020)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta führten am Wochenende (22. Mai 2020 bis 24. Mai 2020) zur Feststellung von nur vereinzelten Verstößen. Es wurden insgesamt 8 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Im Bereich Vechta stellten Polizeibeamte am 22. Mai 2020 drei Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren fest, welche sich unter Missachtung des Mindestabstandes auf einem Parkplatz aufhielten. Die Betroffenen gehörten jeweils einem anderen Hausstand an. Weiterhin wurde der Polizei am späten Abend des 22. Mai 2020 mehrere Personen im Rosengarten des Zitadellenparks gemeldet, welche lautstark Alkohol konsumieren würden. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten diese eine größere Personengruppe antreffen. Fünf Personen flüchteten beim Eintreffen, weitere fünf Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren konnten vor Ort gestellt und kontrolliert werden. Die angetroffenen Personen hielten den erforderlichen Mindestabstand nicht ein und verhielten sich unkooperativ/ uneinsichtig. Alle Personen gehörten unterschiedlichen Hausständen an. Nachdem die Identitäten festgestellt und die Personen auf die Kontaktbeschränkungen hingewiesen wurden, wurde ihnen ein Platzverweis ausgesprochen.

Ab heute werden im Land Niedersachsen weitere Lockerungen umgesetzt. So ist beispielsweise unter bestimmten Auflagen die Öffnung von Freibädern und Fitnessstudios möglich. Die neuen Regelungen sind auf der Internetseite vom Land Niedersachsen (Link: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html) abrufbar.

