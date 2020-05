Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf- Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Sonntag, 24. Mai 2020, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Straße Mettenhof bei einem dortigen Mehrparteienwohnhaus zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine Wohnung im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Hierbei blieb es bei einem Versuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Sachbeschädigung an Tanne

Am Samstag, 23. Mai 2020, zwischen 23.30 Uhr und 05.30 Uhr, kam es in der Straße Am Waldbad zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine auf einem Grundstück stehende Tanne, indem diese ca. acht größere Zweige abschnitten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 23. Mai 2020, gegen 22.50 Uhr, kam es in der Straße Kemphausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße Kemphausen in Richtung Damme und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der Verkehrsteilnehmer die dortigen Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Visbek- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 24. Mai 2020, gegen 14.32 Uhr, ereignete sich in der Goldenstedter Straße Ecke Umgehungsstraße ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Wildeshausen befuhr die Umgehungsstraße in Richtung Wildeshausen. Auf Höhe der Goldenstedter Straße übersah der 29-jährige einen Kreisverkehr, überfuhr diesen und verlor die Kontrolle über den PKW. Anschließend kam dieser in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 20-jähriger Beifahrer aus Wildeshausen leicht verletzt. Der mitgeführte PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 29-jährigen PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bakum- Verkehrsunfall mit nicht fahrbereiten PKW

Am Freitag, 22. Mai 2020, 11.38 Uhr, befuhr ein 47-jähriger aus Eydelstedt mit seinem Pkw die Harmer Straße in Bakum und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Vechtaer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Diepholzers, welcher seine Fahrt von der Bakumer Straße kommend geradeaus in Richtung der Harmer Straße fortführte. Es kam mittig der Kreuzung zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zu einem Personenschaden ist des nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 22. Mai 2020, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine 49-jährige aus Damme die Reselager Straße und beabsichtigte die Straße Südring zu überqueren. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 61-jährigen Pkw-Fahrer aus Damme und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt, über die Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor.

Holdorf - Einbruch in Schule/ Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 22. Mai 2020, 21.00 Uhr, bis Samstag, 23. Mai 2020, 13.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter eine Scheibe zur Pausenhalle einer Schule in der Schulstraße. Ob die Täter die Schule betreten haben und hier Diebesgut erlangten, konnte bislang nicht geklärt werden. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

