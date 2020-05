POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - ZEUGENAUFRUF bzgl. Sachbeschädigung an PKW

Am 24.05.2020, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Fahrerseite eines in der Friedrich-Pieper-Straße 28 in 49661 Cloppenburg abgestellten schwarzen PKW/VW mit weißer wasserfester Farbe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

