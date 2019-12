POL-ME: Alleinunfall - Fahrer leicht verletzt aber hoher Sachschaden - Langenfeld - 1912137

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.12.2019) kam es zu einem Alleinunfall eines 76-Jährigen Mercedes Benz-Fahrers auf der Opladener Straße in Langenfeld.

Gegen 16:40 Uhr befuhr der 76-jährige Langenfelder mit seiner schwarzen A-Klasse von Mercedes Benz die Opladener Straße in Reusrath in Fahrtrichtung Leverkusen-Opladen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer, nach eigenen Angaben, während der Fahrt kurzfristig das Bewusstsein. Unmittelbar hinter der Kreuzung Opladener Straße / Neustraße kam er hierdurch nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Baumschutzbügel und wurde durch einen Aufprall gegen eine Mauer vor einen Baum geschleudert. Der 76-Jährige wurde durch einen von Zeugen herbeigerufenen Rettungswagen erstmedizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Das Fahrzeug des Langenfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der entstandenen Schäden an der Unfallörtlichkeit sowie den Beschädigungen an dem Mercedes wird der Gesamtsachschaden auf circa 10.000 Euro geschätzt.

