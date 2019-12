Polizei Mettmann

POL-ME: Bei angekündigten Alkoholkontrollen aus dem Verkehr gezogen - Heiligenhaus - 1912136

Mettmann (ots)

Im Rahmen kreisweit angekündigter Alkohol- und Drogenkontrollen zur Weihnachtszeit stoppte die Polizei in Heiligenhaus, bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen des 26.12.2019 (2. Weihnachtsfeiertag), gegen 09.35 Uhr, den Fahrer eines schwarzen PKW Nissan Qashqai auf der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte. Auf gezielte Fragen zum Alkoholkonsum räumte der 48-jährige PKW-Fahrer aus Heiligenhaus zunächst ein, er habe am Vorabend eine Flasche Bier getrunken. Ein daraufhin angebotener und freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab aber ein ganz anderes Bild. Das Kontrollgerät der Polizei zeigte einen Wert von mehr als 1,2 Promille (0,64 mg/l). Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann erkennbar schwankte und auch nur sehr undeutlich sprach, als er dann doch weiteren Alkoholkonsum in der Nacht und am frühen Morgen gestand.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 48-Jährigen ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Parallel dazu untersagten die Beamten dem Heiligenhauser bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge.

- Keine schönen Geschenke zu Weihnachten - aber leider wohl doch unvermeidlich! -

