POL-ME: Polizei ermittelt nach Kellerbrand - Hilden - 1912135

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Mittwochmorgen des 25.12.2019 (1. Weihnachtsfeiertag), gegen 00.20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Hilden zu einem Kellerbrand in einem Hochhaus an der Beethovenstraße gerufen. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten Rauch und starken Brandgeruch im Treppenhaus des Gebäudes festgestellt und den Notruf gewählt.

Die Hildener Feuerwehr konnte nach ihrem schnellen Eintreffen einen Brand im Gemeinschaftskeller des Hauses Nr. 33 lokalisieren und unter Atemschutz auch sehr schnell löschen. Gebrannt hatte diverser Unrat und ein abgestelltes Schlafsofa. Der Keller und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr rauchfrei gemacht und belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Nach ersten Untersuchungen am Brandort kann eine Selbstentzündung des Unrates oder eine technische Ursache des Brandes ausgeschlossen werden. Daher wurden ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung sowie weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen dazu eingeleitet. Konkrete Hinweise auf einen Brandverursacher gibt es bisher noch nicht. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

