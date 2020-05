Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.05.2020, um 08:00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Osnabrück die Cappelner Straße in 49692 Cappeln, obwohl er nicht im Besitz einer in Deutschland gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet.

