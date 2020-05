Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl aus Geräteschuppen

In der Zeit zwischen Samstag, den 23. Mai 2020, um 18.00 Uhr und Sonntag, den 24. Mai 2020, gegen 13.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Straße "Am Alten Friesoyther Kanal" ein und entwendeten einen Rasenmäher. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen

