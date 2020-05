Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 24. Mai 2020, gegen 17.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus Essen (Oldenburg) in der Osteressener Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass die PKW-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Es konnte ein Wert von 1,98 Promille festgestellt werden. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass die 45-jährige PKW-Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Gegen den 46-jährigen Halter des PKW aus Essen (Oldenburg) wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, weil dieser als Beifahrer die Fahrt der 45-jährigen zuließ.

Lindern- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 24. Mai 2020, gegen 18.35 Uhr, ereignete sich auf der Löninger Straße kurz vor der Kreuzung Alten Kamp Ecke Gravener Nieholt ein Verkehrsunfall. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland beabsichtigte einen vor ihr befindlichen LKW mit Anhänger eines 63-jährigen aus Delmenhorst zu überholen. Während des Überholvorganges kam die 57-jährige mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und in Seitenlage in einem Graben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 57-jährige PKW-Fahrerin sowie zwei weitere Insassen, ein 58-jähriger aus Saterland und eine 9-jährige aus Saterland, leicht verletzt. Alle drei Personen wurden mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

