Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Dateroth

Datzeroth (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020 kam es um etwa 14:45 Uhr zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr auf der L255 in Höhe Datzeroth. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglich. Bei dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten dürfte es sich um den Fahrer/die Fahrerin eines VW-Buses handeln. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

