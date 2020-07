Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 07.07.2020, wurde der Polizei per Online-Anzeige mitgeteilt, dass es in der Flutstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein soll. Ein dort in der Zeit von 11:45 - 17:00 Uhr geparkter Pkw Audi wurde angefahren. Der Schaden verursachende Pkw-Führer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Zeugen, die an dem Dienstag in der Flutstraße Auffälliges bemerkt haben bzw. Angaben zum flüchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

