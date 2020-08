Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300820-708: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der L 94

Morsbach (ots)

Drei Verletzte hat am Freitagabend (28. August) ein Auffahrunfall auf der Landstraße 94 in Morsbach-Herbertshagen gefordert. Eine 25-Jährige aus Siegen war gegen 18.00 Uhr mit einem Mercedes in Richtung Appenhagen gefahren und wollte nach links in Richtung Herbertshagen abbiegen. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste sie jedoch zunächst anhalten, was eine nachfolgende 27-Jährige aus Morsbach zu spät bemerkte. Sie fuhr mit ihrem Ford Ka mit großer Wucht auf den stehenden Mercedes auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Mercedes-Fahrerin sowie ihr 24-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Beide Autos mussten schwer beschädigt abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Morsbach reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

