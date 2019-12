Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit unter Bekannten - 35-Jährigern hatte offenen Haftbefehl - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntag (01.12.2019), gegen 13:30 Uhr, "besuchten" ein 35-Jähriger und ein 45-Jähriger einen 49-Jährigen in seiner Wohnung in der Fischbacherbergstraße. Sofort gerieten die drei Männer in einen handfesten Streit, wobei mit einem Teleskopschlagstock das Glas der Haustüre beschädigt wurde. Da gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde er durch die eingesetzten Beamten der Wache Weidenau festgenommen.

