Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Autos am Rosterberg beschädigt - #polsiwi

Siegen (ots)

In verschiedenen Straßen am Rosterberg sind am Sonntagmorgen (01.12.2019) mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Die meisten angegangenen Fahrzeuge standen in der Damaschkestraße, sowie Rosterstraße / Buschweg. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der oder die Übeltäter hatten es vorwiegend auf die Außenspiegel der Autos abgesehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit schätzungsweise auf eine mittlere vierstellige Eurosumme. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0271-7099-0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell