Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Betrunkener randaliert auf dem Weidenauer Weihnachtsmarkt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Am Samstagnachmittag (30.11.2019), gegen 17:15 Uhr, randaliert ein völlig betrunkener 49-Jähriger an einem Grillstand des Weidenauer Weihnachtsmarktes. Er zerstört dabei eine Glasscheibe und tritt einem 33-jährigen Mitarbeiter des Grillstandes, wobei dieser leicht verletzt wird. Durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wird der 49-Jährige festgehalten und an die eintreffenden Beamten der Wache Weidenau übergeben. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Drogen gefunden und sichergestellt.

