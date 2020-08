Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290820-707: Jugendlicher Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt

Gummersbach (ots)

Am Freitagabend (28.08.2020), gegen 18:55 Uhr kam es in Gummersbach-Windhagen zu einem folgenschweren Vekehrsunfall. Im Regen hatte sich eine Gruppe von neun jugendlichen Motorradfahrern zum Schutz unter der Eisenbahnbrücke der Straße "Zur Erzgrube" untergestellt. Von Windhagen kommend führt die Straße in Richtung Westtangente aus einer leichten Rechtskurve bergab in die Unterführung. Als letztes Mitglied der Gruppe fuhr ein 16-jähriger Gummersbacher mit seinem Motorrad in Richtung der Unterführung, von Windhagen kommend. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf der Gefällstrecke die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte in der Unterführung mit einem 17-jährigen Jugendlichen aus Wiehl, der dort neben seinem Motorrad stand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Jugendliche verletzt. Der Verursacher wurde mit dem Rettungsdienst in ein hiesiges Krankenhaus gebracht. Der junge Mann aus Wiehl hingegen wurde so schwer verletzt, dass er sofort mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Das Motorrad des Verursachers wurde sichergestellt. Die Unfallaufnahme erfolgte auch unter Einsatz des Unfallaufnahmeteams der oberbergischen Polizei. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße für zweieinhalb Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

