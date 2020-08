Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280820-704: Ford Transit, Werkzeuge und ein Handy gestohlen

Radevormwald (ots)

Gleich drei Diebstähle rund um das Kraftfahrzeug hat die Polizei am Donnerstag (27. August) in Radevormwald aufgenommen - unter anderem wurde dabei ein weißer Ford Transit erbeutet. Bei dem Transit mit den Kennzeichen GM - N 226 handelt es sich um ein Arbeitsfahrzeug, welches im Rahmen von Bauarbeiten an der Elberfelder Straße abgestellt war. Unvorsichtigerweise hatte der Benutzer die Schlüssel und seine Geldbörse im unverschlossenen Fahrzeug zurückgelassen. Diese Gelegenheit nutzte zwischen 13.30 und 14.15 Uhr ein Unbekannter, um mit dem Transit davonzufahren. Etwa im gleichen Zeitraum, zwischen 13.15 und 14.05 Uhr, schlugen Unbekannte auf einem Waldweg im Bereich Radevormwald-Grüne die Scheiben eines weiteren Ford Transit ein, der dort im Rahmen von Forstarbeiten abgestellt worden war. Hier erbeuteten die Täter zwei hochwertige Motorsägen, einen Akkuschrauber, eine Funkseilwinde sowie Scheinwerfer mit Magnethalterung. Eine sichtbar in der Mittelkonsole zurückgelassene Geldbörse erbeutete zwischen 18.15 und 20.00 Uhr am Abend ein Dieb in Radevormwald-Honsberg. Er schlug an dem auf einem Wanderparkplatz in der Straße "Heidersteg" die Scheibe ein und entkam ebenfalls unerkannt. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

