Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280820-701: 16-Jährigen bei Autofahrt ertappt

Gummersbach (ots)

Nachdem ein 16-jähriger Autofahrer am Dienstag (25. August) auf der Kölner Straße in Gummersbach-Derschlag ohne Fahrerlaubnis erwischt wurde, hat die Polizei auch gegen die mitfahrende Fahrzeughalterin eine Strafanzeige erstattet. Der Ford Fiesta war gegen 16.30 Uhr von einer Motorradstreife der Polizei angehalten worden, weil weder der Fahrer, die Beifahrerin noch die beiden im Fond befindlichen Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren angeschnallt waren. Dabei stellte sich heraus, dass der aus dem Ausland zu Besuch in Deutschland befindliche Fahrer erst 16 Jahre alt war, offenbar über Fahrpraxis aber über keine Fahrerlaubnis verfügte. Bei der Beifahrerin handelte es sich um die Schwägerin des jungen Mannes; da es sich bei ihr um die Halterin des Fiesta handelte, erstattete die Polizei auch gegen sie eine Strafanzeige. Weil der 16-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens vor Ort eine Sicherheitsleistung aufbringen.

