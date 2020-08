Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260820-698: Kabeldiebe flüchten mit Fahrrad

Gummersbach (ots)

Aus einem zurzeit in Umbau befindlichen Gebäudekomplex in Gummersbach-Niedersessmar haben zwei Unbekannte in der Nacht auf den 3. August (Montag) Kupferkabel gestohlen und in Sporttaschen auf Fahrrädern abtransportiert. Wie erst jetzt angezeigt wurde, hatten zwei Männer die Eingangstüre des Gebäudes in der Straße "Im Schlenkerhof" aufgebrochen. Auf den Aufnahmen einer Videoüberwachung ist zu sehen, wie die Männer zwischen 00.40 und 00.50 Uhr mit sechs Sporttaschen das Gebäude verlassen, auf zwei bereitgestellte Fahrräder steigen und in Richtung Remmelsohl davonfahren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

