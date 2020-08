Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260820-697: Wegen ein paar Gramm Tabak Scheibe eingeschlagen

Bergneustadt (ots)

Um an ein paar Krümel Tabak zu kommen, hat ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag (24./25. August) die Scheibe eines Kiosks an der Kölner Straße eingeschlagen. In der Schaufensterauslage des Geschäfts waren zu Dekorationszwecken verschiedene geöffnete Tabakdosen ausgestellt. Um daran zu kommen, schlug der Unbekannte ein etwa faustgroßes Loch in die Scheibe. So konnte er in eine der Dosen greifen und ein wenig des Tabaks stehlen. Aufgrund vorgefundener Blutspuren verletzte sich der Täter dabei offenbar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

