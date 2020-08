Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250820-696: Drei Unfälle mit Fahrerflucht in Hückeswagen

Hückeswagen (ots)

Gleich dreimal sind Unfallbeteiligte in Hückeswagen nach einem Parkplatzrempler von der Unfallstelle geflüchtet - die Polizei sucht nach Zeugen. Zwei Unfälle ereigneten sich auf Parkplätzen rund um einen Fleischhandel in Hückeswagen-Kobeshoven. Dort hatte am Freitag (21. August) eine Frau ihren schwarzen Hyundai i30 zwischen 12.50 und 19.50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie in der Fahrertüre eine deutliche Beule vor. Ähnlich erging es dem Fahrer eines Opel Adam, der am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr den Kundenparkplatz nutzte. Hier hatte ein Unbekannter einen Schaden an der hinteren Beifahrerseite verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht ereignete sich am Samstagabend zwischen 18.55 und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Wiehagener Straße. Hier verursachte ein Unbekannter an einer schwarzen Mercedes B-Klasse einen Kratzer, der sich über die gesamte Beifahrerseite zog. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

