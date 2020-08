Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240820-694: Drogenfund nach Sachbeschädigung

Hückeswagen (ots)

Mehrere Scheiben an einer Grundschule in Hückeswagen haben Randalierer in der Nacht zu Sonntag eingeworfen - die Polizei konnte einen Verdächtigen erwischen und stellte zudem Drogen sicher. Gegen 01.20 Uhr hatten Anwohner der Polizei Randalierer und das Klirren von Glas auf dem Schulhof der Schule an der Kölner Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen; einen 19-Jährigen aus Hückeswagen konnten die Beamten jedoch einholen und festhalten. Insgesamt stellte die Polizei an der Schule sieben zerstörte Fensterscheiben und einen umgeworfenen Blumenkübel fest. Im Rucksack des 19-Jährigen fand die Polizei neben Bargeld auch Utensilien, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten zwei weitere Männer aus Hückeswagen (25 und 31 Jahre alt) mit der Sachbeschädigung an der Schule in Zusammenhang gebracht werden. Als die Polizei an deren Wohnung auftauchte, fand sie neben einer kleinen Hanfanzucht diverse Substanzen, bei denen es sich augenscheinlich ebenfalls um verbotene Betäubungsmittel handelt. Gegen alle drei Personen wird nun ermittelt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell