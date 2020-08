Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240820-690: Motorroller gestohlen

Morsbach (ots)

Einen silbernen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 486 ROH haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (22./23. August) in Morsbach-Lichtenberg gestohlen. Der Roller war in der Straße "Eipel" abgestellt und wurde vermutlich zwischen vier und fünf Uhr am Sonntagmorgen gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

