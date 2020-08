Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230820-688: Motorradfahrer bei Ausweichmanöver gestürzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall auf der K 13 Einmündung Obernien in Wipperfürth-Kreuzberg hat sich ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen.

Um 18:15 Uhr fuhr eine 54-jährige Remscheiderin mit ihrem schwarzen VW aus einem Waldweg kommend auf die vorfahrtsberechtigte Fahrbahn der Kreisstraße 13 in D+Fahrtrichtung Schwenke ein. Der 22-jährige Radfahrer aus Halver fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der K 13 von Oberrötenscheid kommend in Fahrtrichtung Schwenke. Er bremste stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden und wich zusätzlich nach rechts aus. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

