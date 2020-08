Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230820-687: Alkoholisiert Rettungsdienst und Polizisten angegriffen, beleidigt und bedroht

Bergneustadt (ots)

Deutlich alkoholisiert torkelte ein 52-jähriger Gummersbach am Freitag (21. August) über einen Radweg im Bereich der Othestraße in Bergneustadt. Schließlich fiel er um und landete auf dem Rücken und dem Hinterkopf.

Die von Zeugen um 17:30 Uhr hinzugerufene Polizei forderte eine Rettungswagenbesatzung an, um prüfen zu lassen, ob sich der 52-Jährige bei dem Sturz Verletzungen zugezogen hatte. Bei der Untersuchung schlug und trat der 52-Jährige um sich. Polizeibeamte mussten ihn schließlich festhalten und fesseln. Auch dabei wehrte sich der Gummersbacher mit Händen und Füßen. Unter heftiger Gegenwehr brachten ihn Polizei und Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Um ihn überhaupt ärztlich untersuchen zu können, musste er am Krankenbett fixiert werden. Immer wieder schlug und trat er um sich, beleidigte und bedrohte fortwährend Polizei und Rettungskräfte.

Der 52-Jährige verblieb schließlich stationär im Krankenhaus; er musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einem Verfahren entgegen.

