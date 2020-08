Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210820-684: Zigarettenautomat gestohlen

Nümbrecht (ots)

Einen in der Erde verankerten Zigarettenautomaten haben Diebe in den vergangenen in Holsteinsmühle gestohlen. Am Donnerstagmorgen (20. August) bemerkte ein Zeuge ein Loch an der Stelle, an der zuvor ein mit einem im Erdreich verankerten Pfahl gesicherter Zigarettenautomat gestanden hatte. Die genaue Tatzeit steht nicht fest - letztmalig gesehen hatte der Zeuge den im Bereich eines Restaurants aufgestellten Automaten am Sonntagabend. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

