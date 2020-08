Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200820-681: Seitenscheibe eingeschlagen

Radevormwald (ots)

Die Seitenscheibe eines grauen VW Polo hat ein Unbekannter am Mittwoch (19. August) in der Straße "Heidersteeg" eingeschlagen. In dem Tatzeitraum zwischen 18 Uhr und 20:15 Uhr schlugen die Täter die hintere linke Seitenscheibe des geparkten Polo ein und entwendeten daraus einen Laptop und eine Handtasche.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

