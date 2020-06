POL-ME: Kein Profil auf den Reifen - Fahrt endete abrupt - Hilden - 2006027

Polizei Mettmann

"Ich wollte nur mal eben schnell Geld abholen!" - Mit dieser Ausrede versuchte sich am Donnerstag (4. Juni 2020) ein 28-jähriger Hildener herauszureden, der seinen Mercedes unberechtigterweise in der Fußgängerzone (Robert-Gies-Straße) in Hilden abgestellt hatte.

Einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann war der Wagen am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr aber nicht nur aufgefallen, weil er verkehrswidrig im Bereich der Zufahrt der Fußgängerzone geparkt worden war, sondern auch, weil die Reifen des 20 Jahre alten Mercedes in einem jämmerlichen Zustand waren:

Beide Hinterreifen waren derart stark abgefahren, dass Großteils kein Profil mehr zu erkennen war. Am linken Vorderreifen waren sogar bereits Teile des Reifengewebes (Karkasse) sichtbar.

Die Folgen für den Leichtsinn des Fahrzeughalters:

Seine Fahrt endete an Ort und Stelle - er musste sein Fahrzeug an einem nahegelegen Parkplatz abstellen und durfte mit dem Wagen anschließend nicht mehr weiter fahren. Zudem muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 90 Euro rechnen, weiterhin erhält der Mann einen Punkt in Flensburg.

Die Polizei stellt klar:

Die Profiltiefe von Reifen und Anhängern ist in Paragraph 36 der Straßenzulassungsverordnung klar geregelt: So müssen Reifen eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern aufweisen.

