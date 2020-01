POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, 31.12.2019 - 01.01.2020, 12:15 Uhr

Polizeidirektion Koblenz

Körperverletzung vor Diskothek Andernach: Am Neujahrsmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Koblenzer Straße. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 20-jähriger Mann verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Eingeschlafen und Unfall verursacht Andernach: Am Neujahrsmorgen, gegen 06:15 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin, im Stadtgebiet den Schillerring. Bei der Fahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 2 abgestellte Pkw. Ein 23-jähriger Mitfahrer im Pkw wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass die Fahrerin eingeschlafen sein dürfte. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Einbruch in Wohnhaus Kruft: Durch bisher unbekannte Täter, wurde im Zeitraum von gestern Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen, in ein Wohnhaus in der Straße "Neuer Weg" eingebrochen. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Beschädigungen auf Friedhof Mülheim-Kärlich: Am Neujahrsmorgen, wurde zur Anzeige gebracht, dass Gräber des Friedhofs im Stadtteil Mülheim, durch bisher unbekannte Täter, beschädigt wurden. An mehreren Gräbern wurden die Grableuchten und Grabschmuck beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernachder@polizei.rlp.de, erbeten. Trotz der o.g. Einsätze blickt die Polizei Andernach am Neujahrsmorgen insgesamt auf einen ruhigen Jahreswechsel 2019 / 2020 zurück.

