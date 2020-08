Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200820-680: Spielautomaten aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Unbekannte haben in der Nümbrechter Straße zwei Spielautomaten in einer Gaststätte aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 20:30 Uhr am Dienstag und 15:20 Uhr am Mittwoch (19. August) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zu der Gaststätte und gelangten so in den Schankraum. Dort hatten sie es auf zwei Spielautomaten abgesehen. Sie hebelten die Automaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Es blieb insgesamt bei einer geringen Beute; der Schaden an den beiden Automaten wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

