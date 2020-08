Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190820-677: 16-jähriger Fahranfänger verliert Kontrolle und überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Radvormwald (ots)

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer hat sich am Dienstag (18. August) bei einem Unfall auf der Bundesstraße 229 in Radevormwald schwere Verletzungen zugezogen.

Um 16:30 Uhr fuhr der 16-jährige Kierspener mit seiner Honda auf der B229 in Fahrtrichtung Radevormwald. In einer scharfen Linkskurve zwischen den Ortslagen Eich und Wintershaus fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus und kam so nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Leichtkraftrad überschlug sich, wobei der 16-Jährige auf die dortige Wiese geschleudert wurde. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An der Honda entstand Totalschaden; sie musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 229 im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

Unfallzeugen berichten, dass der 16-Jährige bei erlaubten 100 km/h höchstens 50 km/h gefahren sei. Er ist erst seit kurzem im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

