POL-GM: 180820-674: Vorsicht vor dubiosen und unseriösen Handwerkern

Oberbergischer Kreis (ots)

Gleich mehrere Fälle von unseriösen Handwerkern wurden der oberbergischen Polizei und dem Kreisordnungsamt in den vergangenen Tagen aus dem Südkreis gemeldet.

In den gemeldeten Fällen suchten angebliche Dachdecker eigenständig verschiedene Hauseigentümer auf und boten ihre Arbeit an. In zumindest einem Fall in Reichshof boten sie an, ein Dach zu reparieren. Der Hauseigentümer, selber Ingenieur, schickte die Betrüger sofort von seinem Grundstück, da sein Dach in keinster Weise renovierungsbedürftig war. In einem Fall in Nümbrecht ließen sich die Hauseigentümer täuschen. Sie beauftragten die angeblichen Dachdecker, die Regenrinnen, Fallrohre und den Schiefer auszutauschen. Es stellte sich heraus, dass die angeblichen Dachdecker keine Gewerbeanmeldung hatten und die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführtwurden. Dafür verlangten sie jedoch eine überhöhte Bezahlung.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um nicht legale Handwerkerleistungen von Personen ohne Gewerbeanmeldung. Werden diese Personen tätig, handelt es sich um Schwarzarbeit, deren Beauftragung auch bereits bußgeldbewährt ist. Die Täter nutzen Fahrzeuge, mit meist auswärtigen Kennzeichen, die durch die Aufschrift z.B. eines Dachdeckerbetriebes, seriös wirken sollen.

Lassen Sie sich nicht täuschen!

Als Hauseigentümer wissen Sie am besten, ob eine Reparatur an Ihrem Haus erforderlich ist. Bei der Suche nach einem geeigneten Handwerker achten Sie auch im Internet darauf, dass es sich um seriöse Anbieter handelt.

Auf unserer Homepage finden Sie Hinweise zum Umgang mit dubiosen Handwerkern, die ihre Dienste beispielsweise für eine Rohrreinigung, die Beseitigung von Wespennestern oder die Reinigung von Teppichen, etc. anbieten.

Sollten Sie betrogen oder bedroht worden sein, zögern Sie nicht und rufen Sie die Polizei unter der 110.

https://polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-unserioese-handwerkerangebote-oder-zahlungskartenbetrug

