POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 11.07.2020 MIT BERICHTEN AUS DEM HOHENLOHEKREIS UND DEM LANDKREIS HEILBRONN

Forchtenberg: Unfall mit vier Verletzten Am Samstagvormittag fuhr eine 73-Jährige mit ihrem VW Golf die Landesstraße von Forchtenberg nach Waldfeld. Sie unterschätzt im Streckenverlauf eine scharfe Rechtskurve und kommt auf die Gegenfahrbahn. Hier stößt der Golf mit einem entgegenkommenden VW Karmann Ghia zusammen. Eine Mitfahrerin im Golf sowie die 37-jährige Fahrerin des Karmann Ghia und deren mitfahrenden zwei Kinder im Alter von fünf und zehn Jahren werden leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden.

Eppingen: Zeugen nach Schlägerei gesucht Am Freitagnachmittag wurde der Polizei gegen 17:30 Uhr eine Schlägerei in der Bahnhofstra-ße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst unter mehreren Personen zu lautstarken Streitigkeiten. Anwohner und Passanten wurden aufmerksam und kamen teils hinzu. Eine männliche Person wollte schlichen. Die Aggressionen richteten sich nun gegen diesen Mann. Es folgte eine Rangelei in der zwei Männer zu Boden gingen. Das Polizeirevier Eppingen bitte Zeugen, welche Hinweise zur Rangelei/Schlägerei machen können sich beim Polizeirevier unter 07262/6095-0 zu melden.

