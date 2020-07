Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: 4 Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Heilbronn (ots)

Am Samstagnachmittag, 14.42 Uhr, ereignete sich auf der Paulinenstr. (B27) in stadtauswärtiger Richtung vor dem Kreuzungsbereich zur Burenstr./Am Sülmertor vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ein Verkehrsunfall, welche noch viele Fragen offenlässt. Zur Unfallaufnahme war die B27 für 1 Stunde gesperrt. Bislang bekannt ist, dass auf den beiden Geradeausfahrstreifen mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt an der roten Ampel standen. Der Unfallverursacher näherte sich der Unfallstelle von hinten und kam nach der Kollision mit 3 Fahrzeugen nach dem Kreuzungsbereich zum Stehen. Bei den Kollisionen wurden bislang 3 Beteiligte leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Auslaufendes Benzin konnte durch die Feuerwehr aufgenommen werden. Zwei der vier beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt.

