Polizei Hagen

POL-HA: Geldbörse aus Auto gestohlen

Hagen (ots)

Ein Zeuge machte die Polizei am Mittwochmorgen darauf aufmerksam, dass an einem Mercedes, der in der Helmholtzstraße am Straßenrand stand, eine Scheibe eingeschlagen war. Die Polizei und die 28-jährige Besitzerin, die die Beamten informierten, stellten fest, dass unbekannte Täter über das Fenster eine Tür geöffnet und das Handschuhfach durchwühlt hatten. Von dort hatten die Täter eine Geldbörse entwendet. Die Tat hat sich zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, abgespielt. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell