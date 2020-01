Polizei Hagen

POL-HA: Firmeneinbruch in Eilpe

Hagen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, den 07.01.2020, in eine Firma in der Selbecker Straße eingebrochen. Die Außentür des Bürogebäudes wurde aufgebrochen und die Büros durchwühlt. Was genau der Unbekannte gestohlen hat, ist noch nicht klar. Die Kaffeekasse zählt auf jeden Fall zur Beute. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Einbruch vermutlich zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr stattgefunden hat und dass der Flüchtige vermutlich auf einem Roller die Selbecker Straße hinunter Richtung Eilpe floh. Zeugen, die im relevanten Zeitraum einen Rollerfahrer auf der Selbecker Straße gesehen haben, können die Polizei unter 02331-986-2066 informieren.

