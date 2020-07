Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt: Mit knapp zwei Promille Auto gefahren

Am Mittwochnachmittag war eine Frau mit ihrem Auto in Abstatt unterwegs und hatte sich zuvor knapp zwei Promille angetrunken. Gegen 16.45 Uhr sahen Zeugen, wie die 29-Jährige am Steuer des Wagens saß und zwischen Happenbach und Abstatt Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle trafen die Polizeibeamten die betrunkene Frau in ihrem Pkw an. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Die 29-Jährige musste daraufhin mit den Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und muss mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Ellhofen: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Circa 20.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 39a bei Ellhofen. Der 67-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 10.15 Uhr die Bundesstraße und bog nach links in Richtung Lehrensteinsfeld ab. Hierbei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Mercedes eines 51-Jährigen. Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurden der 51-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Langenbrettach-Baumerlenbach: Pkw fährt auf Lkw auf - Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen fuhr auf der Landstraße zwischen Neuenstadt am Kocher und Öhringen ein Pkw auf einen Lkw auf. Auf der Höhe des Flugplatzes bei Baumerlenbach verringerte der Fahrer eines Lkw die Geschwindigkeit woraufhin zwei Pkw überholten. Ein weiterer Fahrerdaniel fuhr daraufhin vermutlich aus Unachtsamkeit auf den 51-jährige Lkw auf. Der 34-jährige Lenker des Ford wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Der Ford war nach der Kollision mit dem Lkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Einbruch in Baustellenfahrzeug - Zeugen gesucht!

Einbrecher drangen in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam in einen Mercedes Transporter in Heilbronn ein. Zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam die verschlossene Ladefläche des Wagens und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von knapp 5.000 Euro. Der Transporter war in der Sülmerstraße abgestellt. Zeugen der Tat und Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn 07131 1042500, zu melden.

Bad Rappenau: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Donnerstagvormittag kollidierten drei Fahrzeuge in einem Kreisverkehr in Bad Rappenau. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 72-jähriger KIA-Fahrer in den Kreisverkehr in der Babstadter Straße und übersah vermutlich den bereits dort fahrenden BMW eines 63-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Daraufhin rollte der KIA zurück und auf einen LKW auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Heilbronn: Unfallflucht -Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte von Mittwoch auf Donnerstag mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Golf in Heilbronn. Der Besitzer stellte seinen Golf gegen 17.00 Uhr in der Heckenstraße ab. Als er am nächsten Tag gegen 11.45 Uhr zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden an seinem Wagen. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich aus Unachtsamkeit die linke Fahrzeugseite des Golfs und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Neckarsulm: Parkplatzunfall mit verletzter Person

Am Donnerstagnachmittag prallten ein Pkw und ein Krad auf einem Parkplatz in Neckarsulm zusammen. Gegen 14.45 Uhr bog ein 42-Jähriger mit seinem Auto nach links in eine Parkbucht eines Supermarktparkplatzes in der Rötelstraße ein und übersah vermutlich das Motorrad eines 58-Jährigen. Der Mercedes und die Honda prallten zusammen, woraufhin der Kradfahrer stürzte. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

