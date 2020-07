POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg: Autofahrer nach Motorradsturz flüchtig

Weil ihm ein Auto mitten auf der Straße entgegenkam, musste ein 19-Jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei Forchtenberg in den Grünstreifen ausweichen. Hier stürzte der Honda-Fahrer und verletzte sich leicht. Der Zweiradfahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße vom Edelmannshof kommend in Richtung Landstraße 1050 unterwegs. In einer Linkskurve kam dem 19-Jährigen ein unbekanntes Auto mitten auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Motorradfahrer in den Straßengraben ausweichen. Hier stürzte er mit seiner Honda. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeholt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Wer Hinweise auf den Autofahrer geben kann wird gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 079409400, zu melden.

Kupferzell: Motorradfahrer fährt auf PKW auf

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit am Donnerstagmittag in Kupferzell ist ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf einen vor ihm haltenden Ford C-Max einer 32-Jährigen aufgefahren. Die Frau hielt gegen 14.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße "Am Marktplatz" an, um in eine Parklücke einzuparken. Der hinter ihr fahrende Yamaha-Lenker bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er wurde über seinen Lenker gegen die Heckscheibe des Fords geschleudert. Der 17-Jährige und die Ford-Fahrerin wurden leicht verletzt. Die im Fahrzeug befindliche dreijährige Tochter der Ford-Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Krautheim: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache dafür, dass ein VW Touran am Donnerstagvormittag bei Krautheim brannte. Aufgrund auffälliger Motorengeräusche stellte ein 46-Jähriger das Auto während einer Überprüfungsfahrt gegen 10.30 Uhr auf einem Radweg zwischen Krautheim und Klepsau ab. Der Mann lief zu Fuß weiter um ein Abschleppfahrzeug zu holen. Nach wenigen hundert Metern bemerkte er, dass Flammen aus dem Motorraum des VW schlugen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Sie war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Pfedelbach: Ladendiebe festgenommen

Offensichtlich um Berufsdiebe handelte es sich bei zwei am Donnerstagnachmittag festgenommenen Männern in Pfedelbach. Einem aufmerksamen Zeugen war gegen 16.50 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße aufgefallen, wie ein 27-jähriger Mann den Markt mit einem gefüllten Einkaufswagen über den Eingang verließ. Er alarmierte eine Angestellte und verfolgte den Dieb. Der 27-Jährige konnte sich in einen wartenden VW Golf flüchten und entkommen. Er musste jedoch seine Beute im Wert von etwa 250 Euro zurücklassen. Im Rahmen der Fahndung konnte der dunkle Golf durch eine alarmierte Streife des Polizeireviers Öhringen entdeckt und kontrolliert werden. Aufgrund der Täterbeschreibung des Zeugen konnten die Insassen als der gesuchte Dieb und seinen Fluchtwagenfahrer identifiziert werden. Die beiden 27 und 42 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen.

