Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Elztal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person hat am Montag gegen 9.15 Uhr in Elztal-Auerbach mit ihrem Fahrzeug, wahrscheinlich einem LKW, den geparkten Skoda einer 48-Jährigen beschädigt und ist davongefahren ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Skoda war in der Sonnhalde gegenüber dem Haus Nummer 54 geparkt. An diesem wurde die gesamte Fahrerseite beschädigt. Außer dem entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro konnte noch weißer Lack am Auto der 48-Jährige festgestellt werden. Dieser stammt möglicherweise vom Unfallverursacher. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Billigheim: Farbeimer in Gebüsch entsorgt

Die Entsorgungskosten wollte sich wohl eine unbekannte Person in Billgheim sparen, als sie mehrere gebrauchte Farbeimer und Pinsel in einem Gebüsch entsorgte. Die Farbeimer und Pinsel wurden zwischen Samstag und Montag neben dem Schützenhaus in der Schützenstraße in Allfeld abgelagert. Wer gesehen hat wie der Müll entsorgt wurde oder Hinweise auf den Verschmutzer geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Schefflenz unter der Telefonnummer 06293 233 zu melden.

Limbach: Mit knapp 1,4 Promille Unfall gebaut

1,38 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einer 40-Jährigen am Donnerstagmittag bei Limbach. Die Frau war mit ihrem Opel Astra auf der Landstraße von Limbach in Richtung Scheringen unterwegs. In einer Linkskurve kam sie ins Schleudern und kollidierte mit einem Erdhügel. Der Opel war nichtmehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Führerschein der 40-Jährigen wurde beschlagnahmt und sie musste eine Blutprobe abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

