POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Farbschmierereien in Weikersheim

Zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte an bislang drei Stellen in Weikersheim Farbschmierereien hinterlassen. Sie beschmierten eine Gebäudewand der Musikakademie des Schlosses Weikersheim in der Straße "Heiliges Wöhr" sowie einen ehemaligen Supermarkt in der Talstraße. Mit roter Farbe wurde auch noch ein Pfeiler einer Fußgängerbrücke in der Nähe der Talstraße bemalt. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1.500 Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu melden.

Lauda-Königshofen: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ist am Donnerstagmorgen ein 60-Jähriger mit seinem Ford auf einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden BMW aufgefahren. Der Ford-Lenker war gegen 7.30 Uhr auf der Bürgermeister-Kolb-Straße in Unterbalbach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Oberbalbacher Straße fuhr er auf den BMW einer 50-Jährigen auf. Der Mann wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Montag und Mittwoch in Wertheim mit ihrem möglicherweise roten Fahrzeug den geparkten VW Touran einer 29-Jährigen und fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Die 29-Jährige hatte ihren VW zwischen 13.30 Uhr am Montag und 15 Uhr am Mittwoch in der Richolfsstraße in Wertheim-Reicholzheim geparkt. Die unbekannte Person streifte den Touran mit ihrem Fahrzeug und beschädigte es auf einer Höhe von 59 bis 72 Zentimeter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. In der Nähe der Unfallstelle befindet sich ein Physiotherapiezentrum und ein Zahnarzt. Möglicherweise könnten Besucher Zeugen des Unfalls geworden sein. Zeugen die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

