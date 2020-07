Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugin verhindert Einbruch

Eine Zeugin hat am Mittwochvormittag in Mosbach zwei Männer vom Einbruch in eine Gärtnerei abgehalten. Die Frau hatte beobachtet, wie zwei Männer sich gegen 11.30 Uhr an einem Tor zum Gelände am Mülbenweg zu schaffen machten. Als die Zeugin die beiden auf ihr Verhalten ansprach, ergriffen beide die Flucht und rannten in Richtung des Neckars. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. Die männlichen Personen werden beide als südländische Typen, mit normaler Statur, im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren beschrieben. Einer hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Vollbart und trug ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und schwarze Sneakers. Der andere hatte kurze dunkle Haare, trug eine graue Basecap, ein schwarzes Polo-Shirt, eine graue Jeans und weiße Turnschuhe. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Auto geschrammt und davongefahren

Ein Unbekannter Autofahrer hat in Mosbach einen Mercedes beschädigt. Der 37 Jahre alte Besitzer hatte den Wagen am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Straße "An der Bachmühle" abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 10 Uhr zu seiner A-Klasse zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Wagen am linken hinteren Kotflügel beschädigt worden war. Vermutlich war ein anderer Autofahrer an dem Fahrzeug hängengeblieben. Das einzige was zurückblieb waren weiße und rote Lackspuren. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mudau: Täter identifiziert

Durch gemeinsame Ermittlungsarbeit gelang es Beamten des Bezirksdienstes Buchen und des Polizeipostens Limbach eine Serie von Straftaten aufzuklären. Insgesamt sechs Diebstähle im Bereich Mudau konnten sie durch einen DNA-Treffer aufklären. Im Zeitraum zwischen dem 19. und 23. Januar hatten zunächst Unbekannte in sieben Fällen Motorräder, Fahrräder und Reifen im Wert von etwa 42.000 Euro aus Garagen und Carports in Waldbrunner Ortsteilen entwendet. Eine DNA-Spur in einer der Garagen brachte die Ermittler auf die Spur eines 32-Jährigen. Ermittlungen zu möglichen weiteren Tätern dauern noch an. Aufgrund der gleichen Begehungsweise konnten die Ermittler einen Tatzusammenhang zu den Diebstählen in Mudau herstellen. Hier entwendeten die Täter aus Garagen und Gartenhütten Fahrräder und Geräte im Wert von etwa 4.000 Euro.

Buchen: Radmuttern gelöst

Seit Mitte April wurden in Buchen an insgesamt acht Autos die Radmuttern gelöst. Zuletzt hat eine unbekannte Person am 30. Juni an einem Fahrzeug in Hardheim die Radmuttern abmontiert. Zwischen April und dem 30. Juni machte der Täter sich an bislang sechs Fahrzeugen in Buchen und je einem in Hardheim und Osterburken zu schaffen. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung. Achten Sie vor Fahrtantritt auf ihre Fahrzeuge. Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter. Sollten an ihrem Fahrzeug ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, kontaktierten sie umgehend die Polizei. Das Polizeirevier Buchen ermittelt und bittet Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

