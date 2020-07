Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Wenn zwei sich streifen, freut sich die Werkstatt

Schäden von rund 22.000 Euro entstanden am Dienstagmittag, als sich im Lohweg in Öhringen zwei Fahrzeuge streiften. Eine 52-Jährige musste ihren Skoda Fabia gegen 13.30 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah wohl der 53 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Lamborghinis, der auf Höhe des Skodas links abbiegen wollte. Der Luxuswagen streifte den Skoda und verursachte dabei hohe Schäden. Am Kleinwagen entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 2.000 Euro. Beim Lamborghini wird die Werkstattrechnung mit etwa 20.000 Euro zu Buche schlagen.

Öhringen: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwochabend kam es am Wikersley Ring in Öhringen zu einem Unfall. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem VW Lupo in den Kreisverkehr und übersah dabei wohl einen schon darin fahrenden Audi. Der VW-Fahrer kollidierte mit seinem Wagen mit dem A4 und verursachte dabei Schäden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell