Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Anruf durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Opfer eines versuchten Betruges wurde am Vormittag des 04.07.2020 ein 58-jähriger Mann aus Wachenheim an der Weinstraße. Ein Unbekannter meldete sich über den Festnetzanschluss und gab sich in englischer Sprache als Microsoft-Mitarbeiter aus. Angeblich sei der Computer durch Viren verseucht worden. Der Täter wollte sich durch Anweisungen einen Fremdzugriff zum Computer verschaffen. Jedoch war das potentielle Opfer bereits über die Masche informiert. Das Gespräch wurde rechtzeitig beendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, keine personenbezogenen Daten an Fremde zu übermitteln oder sich auf deren Anweisungen einzulassen. Sollten Sie Opfer eines solchen Anrufes werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung.

