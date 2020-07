Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen - einige Verstöße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.07.2020 wurden direkt an drei Kontrollörtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am frühen Morgen wurde von 07:30 Uhr - 07:45 Uhr in der Landwehrstraße die "Zone-30" kontrolliert. Zur Mittagszeit wurde auf der B39 in Geinsheim, sowie am Nachmittag auf der L516 in Königsbach die "Zone-70" überwacht. Insgesamt wurden 26 Verstöße geahndet. Hiervon waren es 20 Verwarnungen und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der Spitzenreiter in Geinsheim war ein Motorradfahrer. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70km/h war dieser mit 120 km/h unterwegs. In Königsbach toppte dies noch ein Fahrer mit 129 km/h. Mit Fahrverboten müssen insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell