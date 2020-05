Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Dachstuhlbrand "Sankt Sebastian Grundschule"

Coesfeld (ots)

Am 23.05.2020, gegen 06:30 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis über einen Dachstuhlbrand in Nottuln-Darup, "Sankt Sebastian Grundschule". Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung unter dem Dachstuhl des Schulgebäudes festgestellt werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Schulgebäude. Die Feuerwehr Nottuln musste den Dachstuhl des Schulgebäudes großflächig abdecken, um den Brand zu löschen und mögliche weitere Brandnester zu lokalisieren. Am Schulgebäude entstand erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe, verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser und Anwohner bestand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell