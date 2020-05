Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schützenring, Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Sa., 30.05.20 auf So., 31.05.20 zog gegen 01:05 Uhr ein Gruppe von Jugendlichen lautstark durch den Schützenring in Coesfeld.

Aus dieser Gruppe heraus wurde gegen einen geparkten Opel Adam einer 31jährigen Coesfelderin getreten, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde.

Durch einen Zeugen bemerkt, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Ein Fahndung verlief negativ.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel. 02541/ 14-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell