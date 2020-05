Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Breil/Schwarzer BMW nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Lüdinghausen nach einem schwarzen BMW mit schwarzen Felgen. Ein 19-jähriger Lüdinghauser befuhr am Mittwoch um kurz nach 22 Uhr in Ascheberg die Straße Breil in Richtung Nordkirchener Straße. Hier beachsichtigte er zunächst nach rechts abzubiegen, änderte dann jedoch seine Meininung und wollte nach links abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang überholte ihn der gesuchte dunkle BMW. Aufgrund eines Ausweichmanövers geriet der Lüdinghauser nach rechts in den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige Beifahrer des Lüdinghausers. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Polizisten bemerkten bei dem 19-Jährigen einen Alkoholkonsum. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen BMW oder zum Unfallablauf machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

