POL-COE: Coesfeld, B474 Höhe Zufahrt zur Gärtnerei Steinkamp - Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Am Dienstag, 26.05.2020, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 28 jähriger Ahauser, mit einem grünen Golf, die B474 aus Richtung Coesfeld kommend, in Fahrtrichtung Rosendahl-Holtwick. An der Einfahrt zur Gärtnerei Steinkamp beabsichtigte der Ahauser nach rechts von der Bundesstraße abzubiegen. Hinter dem Ahauser Golf fuhr ein 59-jähriger Coesfelder mit einem weißen Ford ebenfalls in Richtung Rosendahl-Holtwick. Er wollte weiter auf der Bundesstraße fahren. Aus Richtung Gärtnerei Steinkamp kommend, befand sich ein 70-jähriger Rosendahler mit seinem Fahrrad an der Einmündung zur Bundesstraße 474. Der Rosendahler beabsichtigte die Bundesstraße, aus Richtung Gärtnerei kommend, zu überqueren und wartete darauf, dass die Straße frei wird. Der grüne Golf befand sich bereits an der Einmündung, um in die Straße abzubiegen, was der dahinter befindliche weiße Ford zu spät bemerkte. Der weiße Ford fuhr auf den grünen Golf auf, dieser drehte sich einmal um die gesamte Achse und erfasste mit seinem Heck den am Straßenrand wartenden Rosendahler. Der Rosendahler wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber einer Klinik zugeführt werden. In den Autos befanden sich insgesamt 3 Personen, die ebenfalls verletzt wurden und jeweils durch einen RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B474 für 2 Stunden gesperrt.

